Estes são os países mais felizes do mundo em 2019

São Paulo –A Finlândia é o país mais feliz do mundo em 2019. O título foi concedido pelo World Happiness Report 2019, pesquisa produzida por especialistas de diferentes instituições, com apoio dos dados da consultoria Gallup e da Organização das Nações Unidas (ONU), e que monitora o estado da felicidade no mundo.

A mais nova edição do estudo, divulgada nesta quarta-feira, compilou dados de 156 países entre os anos de 2016 e 2018. Para chegar aos países mais felizes, uma série de indicadores são avaliados, como a expectativa de vida (considerando os anos em que uma pessoa se mantém saudável), o apoio social que as pessoas têm do governo, confiança nas instituições públicas, a percepção de liberdade e a generosidade.

Assim como em anos anteriores, o topo do ranking dos países mais felizes do mundo é ocupado majoritariamente por países ricos, como Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia e Canadá. Veja:

1º Finlândia

Nota geral: 7,769

2º Dinamarca

Nota geral: 7,600

3º Noruega

Nota geral: 7,554

4º Islândia

Nota geral: 7,494

5º Holanda

Nota geral: 7,488

6º Suíça

Nota geral: 7,480

7º Suécia

Nota geral: 7,343

8º Nova Zelândia

Nota geral: 7,307

9º Canadá

Nota geral: 7,278

10º Áustria

Nota geral: 7,246

Os países mais felizes da América Latina

Entre os países da América Latina, a Costa Rica é o país que obteve a melhor pontuação no nível de felicidade da sua população e está situado no 12º lugar. O México aparece um pouco mais embaixo, em 23º, e o Chile mais adiante, 26º. O Brasil aparece em 32º e está melhor posicionado que o Uruguai (33º) e a Colômbia (43º). Abaixo, os países mais felizes da região, listados de acordo com suas colocações no World Happiness Report.

1º Costa Rica

Colocação geral: 12º

Nota geral: 7,167

2º México

Colocação geral: 23º

Nota geral: 6,595

3º Chile

Colocação geral: 26º

Nota geral: 6,444

4º Guatemala

Colocação geral: 27º

Nota geral: 6,436

5º Panamá

Colocação geral: 31º

Nota geral: 6,321

6º Brasil

Colocação geral: 33º

Nota geral: 6,300

7º Uruguai

Colocação geral: 33º

Nota geral: 6,293

8º El Salvador

Colocação geral: 35º

Nota geral: 6,253

9º Trindade e Tobago

Colocação geral: 39º

Nota geral: 6,192

10º Colômbia

Colocação geral: 43º

Nota geral: 6,125

Os brasileiros estão mais infelizes

Apesar de o Brasil aparecer na 32ª colocação no ranking do estudo, a verdade é que o nível de felicidade por aqui está caindo ano a ano. A avaliação é do economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social, laboratório da FGV que estuda desenvolvimento social e que tem acesso aos dados da Gallup usados como base para o relatório. Por telefone, ele comentou a EXAME o desempenho do país.

“Em 2013, o brasileiro avaliava a sua satisfação na vida com nota de 7,1 (escala de 0 a 10). A partir de 2015, começamos a observar uma queda grande nessa pontuação e hoje estamos no menor nível da série histórica”, notou o especialista. A má notícia ? “Não há sinais de que voltaremos aos níveis anteriores”, lamentou o especialista.