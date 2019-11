Estes são os países mais afetados pelo terrorismo

São Paulo – Pela primeira vez desde 2003, o Iraque deixou de ser o país mais afetado pelo terrorismo em todo o mundo. Agora, esse posto é ocupado pelo Afeganistão, que é alvo frequente de atos de terror, além de palco de uma intensa guerra civil entre governo e o Talibã, grupo terrorista que atua no país e que se tornou o mais violento do planeta após desbancar o Estado Islâmico.

A revelação é do Índice de Terrorismo Global 2019 (Global Terrorism Index 2019), estudo anual produzido pelo Instituto para a Economia e a Paz que tem como objetivo medir os impactos do terrorismo em 163 países do mundo. A nova edição do relatório foi divulgada na última semana.

O caso do Iraque é emblemático. No topo do ranking desde 2003, quando houve a invasão dos Estados Unidos e a deposição de Saddam Hussein, o país sofreria ainda mais com a ascensão do Estado Islâmico, que estabeleceu o controle sobre partes do território do Iraque, como o controle de Mosul, uma das maiores cidades. Agora, com o enfraquecimento do grupo em razão das ações da coalizão internacional liderada pelos EUA, o Iraque observou uma queda de 75% nas mortes entre 2017 e 2018.

No Afeganistão, no entanto, as notícias não são boas. O recente fortalecimento da ofensiva Talibã, associado aos ataques terroristas de outros grupos, levaram o país ao topo do ranking dos países mais afetados pelo terrorismo em 2018. No ano passado, houve um aumento de 59% nas mortes relacionadas aos ataques. Na análise dos últimos dois anos, o percentual de aumento é de 631%, mostrou o índice. Só as fatalidades decorrentes de atos de militantes do Talibã aumentaram em 71% na comparação entre 2018 e 2017.

Veja abaixo quais os países mais afetados pelo terrorismo em 2018 e confira o número de mortes decorrentes desse tipo de ataque em cada um deles.

1. Afeganistão

Mortes em 2018: 7.379

2. Iraque

Mortes em 2018: 1.054

3. Nigéria

Mortes em 2018: 2.040

4. Síria

Mortes em 2018: 662

5. Paquistão

Mortes em 2018: 537

6. Somália

Mortes em 2018: 646

7. Índia

Mortes em 2018: 350

8. Iêmen

Mortes em 2018: 301

9. Filipinas

Mortes em 2018: 297

10. República Democrática do Congo

Mortes em 2018: 400

Ataques terroristas no mundo

O estudo mostrou, ainda, que as mortes decorrentes de ataques terroristas caíram em 2018 depois de atingir números recordes em 2014: foram 15.952 mortes no ano passado ante 33.555 registradas naquele ano.

Apesar da queda, os pesquisadores alertaram para outro dado que veio à tona e que mostra que o terrorismo segue um fenômeno global: do total de países analisados (163), 71 registraram ao menos uma morte causada por ataques terroristas, um dos mais altos já vistos pelo índice.