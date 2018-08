“Estátua viva” de Trump golpeia Merkel no Madame Tussaud de Berlim

Berlim – O museu Madame Tussaud de Berlim revelou sua mais nova atração nesta terça-feira: um homem que se passa por Donald Trump golpeando uma imagem da chanceler alemã, Angela Merkel, em uma bola de treino de boxe.

Ao contrário das figuras de cera convencionais, o novo “Trump” é um ator que usa uma máscara de silicone à semelhança do bilionário presidente dos Estados Unidos e dança ao som de “Money, Money, Money”, sucesso do Abba.

As relações entre os dois líderes começaram friamente, mas Trump disse que os dois tiveram uma “ótima reunião” nos bastidores de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no mês passado.

Trump foi medido para o Madame Tussaud de Nova York em 1997, quando era um empreendedor imobiliário.

A porta-voz da filial do museu de Berlim, Nina Zerbe, disse que foram necessárias nove pessoas e mais de dois meses para fazer a máscara de silicone, que tem cabelos de verdade.

“No final das contas as pessoas o acham engraçado e querem tirar fotos com ele. Elas não sentem aversão”, disse. “Percebemos um ano atrás, quando instalamos a figura de cera, que ele não é visto como alguém negativo ou que os visitantes querem ferir”.