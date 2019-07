Estátua de Melania Trump divide seu povoado natal na Eslovênia

Depois do pastel da Melania, mel da Melania e até sapatilhas da Melania, a cidade natal da primeira-dama americana, na Eslovênia, terá agora a primeira estátua de sua filha mais famosa, que já causa polêmica.

A estátua em tamanho natural no arredores de Sevnica foi inaugurada nessa sexta-feira (5) e é obra do artista conceitual americano de 39 anos Brad Downey, que garante que esse é o primeiro monumento no mundo dedicado à esposa do presidente americano Donald Trump.

A obra foi esculpida em uma árvore com motosserra e mostra a primeira-dama vestida de azul levantando a mão esquerda, reproduzindo o gesto que Melania fez durante juramento de seu marido em 2017. A escultura, realizada no estilo naif, provocou críticas que dizem, por exemplo, que parece um “espantalho”.

“Posso entender que as pessoas pensem que não se aproxima muito de sua aparência física”, disse Downey em entrevista à AFP, afirmando que acha o resultado “absolutamente lindo”.

Desde que Donald Trump assumiu como presidente em 2017, a tranquila Sevnica se transformou em um ímã para turistas e jornalistas em busca do passado da primeira-dama americana.

Os comerciantes locais aproveitam esse interesse para oferecer uma incrível quantidade de produtos alimentícios e mercadorias com o nome de Melania, assim como um passeio pelos locais onde passou seus primeiros anos de vida.

Downey fez a estátua como parte de um projeto para explorar as raízes eslovenas e delegou a tarefa para o artesão local Ales Zupevc, apelidada de “Maxi”, que fez a escultura. Downey disse à AFP de que ficou impactado com o fato de “Maxi” ter nascido no mesmo ano e no mesmo hospital que Melania.

“Podemos ver esse rio e as montanhas tal como ela os via quando criança”, disse Downey. Ninguém se animou a expressar elogios à obra. Nika, estudante local de arquitetura de 24 anos, disse à AFP que “se o monumento quer ser uma paródia, aí sim o artista teve sucesso”. “Aqui em Sevnica podemos apenas rir e colocar as mãos na cabeça pela catastrófica reputação” dos Trump, diz.

Katarina, de 66 anos, diz que o monumento é uma “boa ideia”. “Melania é uma heroína eslovena, conseguiu chegar ao ponto mais alto dos Estados Unidos”.