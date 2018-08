Estas são as maiores potências militares do planeta em 2018

São Paulo – Todos os anos desde 2006, o site Global Firepower divulga o ranking das maiores potências militares do planeta e a edição 2018 do estudo traz novidades na comparação com 2017. A Coreia do Sul, por exemplo, subiu do 11º lugar para o 7º entre os países de maior poderio, desbancando o Japão dessa colocação e ultrapassando Turquia e Alemanha. O Brasil é outro país que registrou um bom desempenho, passando do 17º lugar para o 14º.

Neste ano, o número de países avaliados saltou de 125 para 136. Para produzir o ranking, a equipe da publicação, que diz não ter qualquer ligação com governos ou entidades políticas, investiga bases de dados públicas para avaliar a estrutura das forças armadas. A partir dessa análise, são atribuídos pontos que permitem elencar os países de acordo com as suas capacidades militares.

Segundo a GFP, alguns dos mais de 55 fatores avaliados têm maior peso sobre a pontuação final dos países. Membros da OTAN, por exemplo, recebem pontuação bônus pela vantagem estratégica e países com grandes populações pontuam melhor em razão da disponibilidade de efetivo para apoiar não apenas as forças armadas, mas também a indústria, algo que favorece lugares como China e Índia. O ranking, contudo, desconsidera o arsenal nuclear, embora atribua pontuações para os países cujos arsenais são de conhecimento público.

De acordo com o Global Firepower, mais do que a quantidade de armamentos que um país dispõe, o foco da análise é a variedade, o que poderia conferir um equilíbrio maior para as forças armadas. Apesar das limitações, o ranking da publicação apresenta o panorama geral das forças armadas do mundo, num momento em que turbulências armadas, políticas e econômicas afetam todas as regiões.

Abaixo, EXAME listou as potências militares que ocupam o topo do ranking, de acordo com os resultados divulgados em 2018, e mostra algumas informações sobre a estrutura militar de cada um desses países, bem como sua classificação no ranking de 2017. Confira.

1º Estados Unidos

2º Rússia

3º China

4º Índia

5º França

6º Reino Unido

7º Coreia do Sul

8º Japão

9º Turquia

10º Alemanha

11º Itália

12º Egito

13º Irã

14º Brasil

15º Indonésia