Estas são as 50 cidades mais violentas do mundo

São Paulo – Com uma taxa de 138,26 homicídios para cada 100 mil habitantes, Tijuana, no México, é a cidade mais violenta do mundo, ultrapassando a mexicana Los Cabos, que ocupava o topo desse mesmo ranking no ano anterior. A constatação é do estudo anual da organização Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México.

A mais recente edição do ranking, que avalia os índices de violência mundo afora em cidades com mais de 300 mil habitantes, foi feita há poucas semanas e leva em conta os dados de 2018. De acordo com o levantamento, das 50 cidades que fazem parte da lista, 15 estão no México, 14 no Brasil, 6 na Venezuela e 4 nos Estados Unidos.

Os números deixam clara a gravidade da violência no México e mostram como a ação de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas está arraigada por todo o seu território. Entre as cinco cidades mais violentas quatro são mexicanas (Tijuana, Acapulco, Victória e Juarez). A outra é Caracas, na Venezuela.

Em 2017, o país que contava com o maior número de cidades neste ranking era o Brasil. O estudo notou, contudo, uma relativa diminuição da violência em algumas cidades brasileiras como Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Manaus. As cidades de Porto Alegre, Campina Grande e Vitória, que fizeram parte da edição 2017 da lista das cidades mais violentas do mundo, não estão constam mais na relação.

Abaixo, veja quais são as cidades mais violentas do mundo atualmente.