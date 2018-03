Estas são as 20 melhores cidades do mundo para se viver

São Paulo – Pela nona vez consecutiva, Viena, a capital da Áustria, foi eleita a melhor cidade do mundo para se viver. A constatação é fruto da pesquisa sobre qualidade de vida divulgada todos os anos, há duas décadas, pela consultoria Mercer e que avalia a situação em 450 cidades de diferentes partes do planeta.

No topo do ranking, além da representante austríaca, é evidente a prevalência de cidades europeias como Zurique (Suíça), que está em segundo lugar, e Munique (Alemanha), em terceiro. As exceções, entre os primeiros lugares, são Vancouver (Canadá), Auckland (Nova Zelândia), que empata com Munique, e Sydney (Austrália), em décimo.

Entre as cidades latinas, nenhuma aparece nesta parte do ranking. A mais bem colocada é a capital do Uruguai, Montevidéu, que está em 77º. A primeira brasileira a aparecer na lista é Brasília, em 108º, mas constam ainda Rio de Janeiro (118º), São Paulo (122º) e Manaus (118).

Abaixo, EXAME compilou em uma tabela as 20 melhores cidades do mundo para se viver. Veja:

Estudo

A investigação conduzida pela Mercer é baseada no desempenho de cada uma das 450 cidades em uma série de fatores e é a partir das notas obtidas em cada um deles que o ranking é produzido. São eles:

– Ambiente político e social;

– Ambiente econômico;

– Ambiente sociocultural;

– Serviços de saúde;

– Educação;

– Serviços de transporte público;

– Recreação;

– Bens de consumo;

– Moradia;

– Meio ambiente.