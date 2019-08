Estamos preparados para qualquer desfecho para o Brexit, diz Merkel

Berlim — A chanceler alemã, Angela Merkel, disse neste domingo que encontrará o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, na quarta-feira para discutir a saída planejada do Reino Unido da União Europeia, acrescentando que Berlim também está preparado para um Brexit desordenado.

Johnson busca persuadir os líderes da UE a reabrir as negociações do Brexit ou enfrentar a perspectiva de a segunda maior economia da região deixar o bloco abruptamente em 31 de outubro sem nenhum acordo para mitigar o choque econômico -alternativa que o setor privado avaiar poder causar grande disrupções.

“Ficamos satisfeitos com qualquer visita, e você tem que conversar para encontrar boas soluções”, disse Merkel durante um painel de discussão na chancelaria.

“Estamos preparados para qualquer desfecho, podemos dizer isso, mesmo que não consigamos um acordo. Mas em qualquer caso farei um esforço para encontrar soluções, até o último dia das negociações”, ela acrescentou.

“Acho que é sempre melhor que a saída aconteça com um acordo do que sem. Mas, se isso não for possível, estaremos preparados para a alternativa também.”

O jornal inglês The Sunday Telegraph reportou que Johnson dirá a Merkel que o parlamento britânico não vai deter o Brexit.