Estamos perto de um acordo com a UE para o Brexit, diz May

São Paulo – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta segunda-feira em depoimento no Parlamento britânico que as autoridades à frente das tratativas com a União Europeia estão “perto” de um acordo para o Brexit, como é chamado o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, e disse estar “confiante” de que as “diferenças restantes” com Bruxelas podem ser resolvidas no futuro próximo.

Em sua fala na Câmara dos Comuns, May pontuou ainda que, por se tratar de uma negociação, “nenhuma das partes pode ter exatamente o que quer”.

“No entanto, estou confiante de que podemos alcançar um acordo, então estou propondo uma futura parceria tão ampla e profunda quanto possível, cobrindo mais setores e envolvendo uma cooperação mais completa que qualquer outro acordo de livre comércio”, afirmou.