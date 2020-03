EUA registram quase 500 casos de coronavírus; Itália confirma 463 mortes

Da Redação, com agências de notícias

Um funcionário do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que a agência registrou quase 500 casos de coronavírus, incluindo aqueles sob investigação, até a tarde de domingo, e que espera que a maior parte dos testes no país seja realizada por laboratórios comerciais.

Os laboratórios comerciais têm ampliado seus testes, após a Administração de Alimentos e Drogas dos EUA autorizar o uso imediato de testes desenvolvidos e validados por alguns laboratórios, para obter uma rápida capacidade de testagem.

As autoridades de saúde dos EUA esperam enviar kits adicionais de testes para cobrir entre 1,5 milhão a 1,7 milhão de pessoas até o fim desta semana, disse o secretário de Saúde e Serviços Humanos Alex Azar a repórteres na quinta-feira.

De acordo com o site do CDC, o número de casos de coronavírus chegou a 472, sendo 322 sob investigação. O total de mortos foi a 19, segundo dados até a tarde de domingo.

O número de mortos por um surto na região norte da Itália da Lombardia, que deu início a um contágio em todo o país, aumentou no último dia para 333, ante o total anterior de 267, disse uma autoridade local nesta segunda-feira.

Os números nacionais mais recentes de mortes serão divulgados no final do dia. No domingo, a contagem em todo o país estava 366.

Itália e Espanha

Relatório divulgado na tarde desta segunda-feira, 9, pela Defesa Civil da Itália mostra que o número de contaminações por coronavírus no país tem crescido de maneira acelerada. Nas últimas 24 horas foram 1.797 novos casos confirmados, elevando o total de infecções para 9.172.

O número de mortos também cresceu. São agora 463 vítimas fatais do Covid-19, ante 366 registradas até ontem. A Itália é o país europeu que mais tem casos confirmados de coronavírus.

Já na Espanha, o número de pessoas infectadas já chega a 1.204, com 28 mortes, segundo o último boletim, divulgado nesta segunda-feira (9) pelo Ministério da Saúde local. O órgão também anunciou o fechamento das instituições de ensino na região de Madri e em outras duas cidades.

Em um dia, praticamente dobrou o número de casos de COVID-19 no país, passando 589 registrados até o domingo para mais de mil nesta segunda, com a maior parte dos diagnósticos positivos registrados nas regiões de Madri (centro) e duas cidades do País Basco (norte).

Os dados “indicam uma mudança para pior na evolução da doença na Espanha”, disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, observando que a alteração da tendência ocorreu na tare de domingo.

Nesse contexto, o ministro anunciou que todos os centros de ensino, do maternal à universidade, na região de Madri e nas cidades de Vitória e Labastida, no País Basco, serão fechados.

O ministro também informou que o jogo de futebol pela Liga Europa entre Sevilha e Roma, na quinta-feira, será disputado a portas fechadas.

(Com Reuters e AFP)