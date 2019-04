Estados Unidos pedem extradição de Assange após prisão em Londres

Londres — Os Estados Unidos pediram a extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, informou a polícia britânica, após a prisão de Assange na Embaixada do Equador em Londres nesta quinta-feira (11).

“Julian Assange, 47, foi hoje, quinta-feira, 11 de abril, preso por policiais do Serviço de Polícia Metropolitana na Embaixada do Equador”, informou a polícia.

“Esse é um mandado de extradição nos termos da Seção 73 da Lei de Extradição. Ele comparecerá sob custódia à Corte de Magistrados de Westminster o mais rápido possível.”