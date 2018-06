Estados processam governo Trump por separação de famílias imigrantes

O governo Trump foi processado nesta terça-feira por 17 Estados dos EUA e o Distrito de Columbia, que estão buscando interromper o que chamam de “cruel e ilegal” política de separar forçadamente famílias imigrantes que adentram o país pelo México.

Em uma reclamação apresentada com a corte do distrito dos EUA em Seattle, os Estados chamaram o decreto do presidente Donald Trump de 20 de junho que pretende suspender as separações de “ilusório”.

A ação alega que a política do governo é também inconstitucional em parte porque é motivada por “ânimo e um desejo de ferir” imigrantes que chegam da América Latina.