Estado Islâmico ataca o Ministério do Interior do Afeganistão

Um comando armado do grupo Estado Islâmico (EI) atacou nesta quarta-feira o complexo do Ministério do Interior afegão em Cabul, provocando explosões e tiroteios por cerca de 90 minutos, antes de ser aniquilado.

“Os agressores chegaram em dois veículos. Eram oito. Um se explodiu e os outros foram mortos” pelas forças de ordem, indicou em coletiva de imprensa o porta-voz do ministério do Interior, Najib Daish. Um policial foi morto e cinco ficaram feridos durante o ataque.

O ataque foi reivindicado pelo EI, que o chamou de “incursão suicida” através de seu órgão de propaganda.

Após o ataque, as operações das forças afegãs continuavam. “Trata-se agora de ativar os coletes suicidas”, disse Daish, alertando que novas explosões deverão ser ouvidas.

Uma fonte afirmou à AFP que “sete terroristas foram mortos e as operações continuam para garantir que não haja mais nenhuma ameaça” no complexo do ministério, que está localizado próximo do aeroporto de Cabul.

A primeira explosão foi ouvida ao meio-dia (horário local) no primeiro posto de controle logo na entrada do ministério e foi seguida por muitas outras, além de tiroteios.

As forças especiais foram imediatamente enviadas para o local e todas as estradas bloqueadas para o ministério.

Há 10 dias, o Talibã pediu que os moradores de Cabul se mantivessem distantes dos “locais militares” para “evitar baixas civis”.

Segundo a missão da ONU no Afeganistão (Manua), a capital tornou-se, desde 2017, o lugar mais perigoso do país para os civis, pela multiplicação de ataques reivindicados pelo Talibã ou pelo grupo Estado Islâmico.