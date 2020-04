Estado de saúde de Boris Johnson piora e premiê é movido para UTI

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi removido para uma unidade de tratamento intensivo nesta segunda-feira, 06, em razão da piora da sua condição de saúde pela infecção do novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo jornal britânico The Guardian, que cita o porta-voz do gabinete do premiê.

O político conservador está internado desde o último domingo, 05, após ter sido infectado pela covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com comunicado oficial do governo, seu estado de saúde piorou, fazendo com que a equipe médica do St. Thomas Hospital, em Londres, o movesse para a unidade de tratamento.

O Reino Unido é o oitavo país mais afetado pelo novo coronavírus. Atualmente, o país conta com 52.274 casos confirmados e 5.383 mortes. Além do primeiro-ministro, o príncipe Charles, sucessor direto da rainha Elizabeth II, é outra liderança britânica que foi contaminada pela doença.