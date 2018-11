Estado de exceção na Ucrânia pode potencializar tensão, diz Rússia

Moscou – A decisão das autoridades da Ucrânia de impor o estado de exceção em dez regiões, entre elas os territórios separatistas de Donetsk e Lugansk, é um assunto interno da Ucrânia que pode levar a uma escalada das tensões no leste do país, advertiu nesta terça-feira o governo da Rússia.

“A imposição do estado de exceção em várias regiões tem potencial para levar a uma escalada (das tensões) nas regiões de conflito”, disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que detalhou que estava se referindo à situação em Donbass.

Peskov acrescentou que, apesar de se tratar de um assunto interno de Kiev, a proximidade das eleições de março de 2019 faz com que a medida tenha uma “pintura especial e pouca camuflada”.

Peskov afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, manifestará sua posição sobre o incidente naval com a Ucrânia “nos próximos dias”, provavelmente, durante sua participação na cúpula do G20 que será realizada em Buenos Aires na sexta-feira e no sábado.

Ao mesmo tempo, o porta-voz lembrou que, embora o incidente no Mar Negro não esteja na agenda das reuniões do presidente russo no G20, ele estaria disposto a discuti-lo durante os encontros bilaterais com outros líderes e “não deve haver dúvida de que (Putin) dará esclarecimentos exaustivos a respeito”.

O parlamento ucraniano aprovou ontem a proposta apresentada pelo presidente Petro Poroshenko de impor o estado de exceção a partir de 28 de novembro e por um período de 30 dias.

O estado de exceção será aplicado em dez regiões litorâneas e limítrofes com a Rússia – entre elas Donetsk e Lugansk, que é cenário de um conflito desde 2014 – e com a Moldávia, assim como no o Mar de Azov.

A Rússia mantém retidos três navios ucranianos, que foram apreendidos após o incidente de domingo, e seus tripulantes, acusados de violação de águas territoriais russas.