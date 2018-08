Estação de metrô em Londres reabre após alerta de terrorismo

Londres – A estação de Westminster do metrô de Londres, próxima ao Parlamento britânico, reabriu nesta terça-feira após a suspensão do alerta de segurança depois de um atropelamento que é investigado como um suposto ato terrorista.

O fechamento da cêntrica estação ocorreu depois que um homem de cerca de 30 anos, que foi detido, atropelou com um automóvel vários ciclistas e pedestres antes de se chocar com as barreiras de segurança do Parlamento.

“A estação de Westminster está aberta de novo”, informou a Scotland Yard, que confirmou também que foram retirados todos os cordões policiais na região de Whitehall, área onde estão os principais ministérios britânicos.

Várias testemunhas disseram à Agência Efe que o atropelamento parecia proposital, já que o veículo “estava muito rápido”.

“Me pareceu que foi intencional porque o carro virou de forma estranha e se dirigiu para a barreira (que protege o Parlamento) a toda velocidade”, disse Jane Hanley à Efe.

O edifício parlamentar está rodeado por barreiras de aço e concreto depois do atentado cometido em março de 2017 na mesma região, que deixou cinco mortos.

“Depois de todos os atentados do ano passado, a gente fica em alerta, mas as pessoas nunca pensam que pode acontecer com elas. A verdade é que é uma pena, porque agora as nossas férias ficaram ligeiramente denegridas”, afirmou à Agência Efe o mexicano Jorge González, de viagem pela Europa com sua esposa.

“O positivo dentro de tudo isto é que não houve vítimas mortais. Agora o que é preciso fazer é voltar à normalidade, reforçar os controles de segurança e seguir com a vida. Pela nossa parte não muda nada: vamos seguir fazendo turismo pela cidade sem tomar medidas de precaução em excesso”, acrescentou.