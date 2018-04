Espero que a cúpula intercoreana sirva de exemplo para o mundo, diz Temer

Brasília – O presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira que espera que a histórica cúpula entre os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte sirva como exemplo para outros países que também enfrentam conflitos.

“Esperamos que este histórico encontro entre os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte seja o início de uma etapa que levará ao estabelecimento definitivo da paz na península coreana. Queremos ver esses povos unidos e não separados”, afirmou Temer após se reunir em Brasília com o presidente do Chile, Sebastián Piñera.

Temer acrescentou que o exemplo que as duas Coreias estão dando ao mundo terá repercussão em outros conflitos mundiais.

“Se derem esse exemplo ao mundo, certa e seguramente isso terá repercussões em outros conflitos regionais”.

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, realizaram hoje a primeira cúpula intercoreana em 11 anos e a terceira da história, e nela deram um primeiro passo para a reconciliação nacional e concordaram em trabalhar para a desnuclearização da península da Coreia.