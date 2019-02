Especialistas da ONU terminam de recolher provas na Síria

Nações Unidas – Uma equipe de investigadores da ONU terminou de recolher amostras e evidências relacionadas ao suposto ataque com armas químicas que matou centenas de pessoas nos arredores de Damasco na semana passada, e está preparando-se para deixar o país, disse um porta-voz da Organização das Nações Unidas nesta sexta-feira.

A equipe deixará a Síria no sábado, mas voltará futuramente para investigar vários outros supostos ataques com gases venenosos que teriam acontecido no país durante a guerra civil de dois anos e meio, disse o porta-voz Martin Nesirky.