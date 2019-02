Espanhois fazem manifestação em frente ao Congresso

Madri – Mais de seis mil pessoas se reuniram novamente nesta quarta-feira, nas imediações do Congresso de Deputados da Espanha, no centro de Madri, para protestar contra as medidas de austeridade do governo e a detenção de 35 pessoas que participaram das manifestações de terça-feira.

Os manifestantes se agruparam na Praça de Netuno, localizada junto ao Parlamento e ao Museu do Prado, região muito conhecida da cidade.

A concentração desta quarta está relacionada com o que aconteceu na noite anterior. Na terça-feira, uma manifestação em torno da sede do Congresso de Deputados, que seria realizada para protestar contra as medidas do governo espanhol com relação à crise, aconteceu sob forte desdobramento policial e terminou com 35 detidos e 64 feridos, entre eles 27 agentes.

A delegada do governo espanhol em Madri, Cristina Cifuentes, disse que a atuação da polícia durante a manifestação de terça-feira, ”foi proporcional” à agressão que os agentes sofreram.

Cifuentes disse que os agentes antidistúrbios que vigiavam o protesto foram alvo dos manifestantes, que lançaram garrafas, parafusos, vidros e ”quase 300 kg de pedras”.

O protesto foi convocado pelo Movimento 25S e a plataforma ”En Pie”, a fim de denunciar as carências da democracia e os cortes aprovados pelo governo de Mariano Rajoy.

Na concentração desta quarta, os manifestantes gritaram diversas palavras de ordem como ”Que não, que não, que não nos representam” ou ”governo renuncia”, e reivindicaram a favor dos 35 detidos no protesto de terça.