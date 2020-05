Espanhóis aproveitam o ar livre após 49 dias de quarentena

Corredores, ciclistas e surfistas de toda a Espanha deixaram suas casas neste sábado, autorizados a se exercitar ao ar livre pela primeira vez em sete semanas, depois que o governo começou a aliviar as rígidas restrições sociais por conta do coronavírus.

Em Madri, ciclistas e skatistas percorriam as amplas avenidas da cidade. A praia de Barcelona estava cheia de corredores, enquanto surfistas e praticantes de stand-up paddle curtiam as ondas.

“Estamos colhendo as recompensas dos sacrifícios que fizemos durante essas longas semanas”, disse o primeiro-ministro Pedro Sanchez, que, no entanto, enfatizou que, com o país voltando a abrir, as pessoas precisarão mostrar autocontrole e responsabilidade pessoal para minimizar o risco de qualquer ressurgimento da doença.

“Até termos uma vacina, haverá novos surtos. O mais importante é garantir que esses surtos não exerçam pressão sobre nosso sistema nacional de saúde”, disse ele em entrevista coletiva, acrescentando que será obrigatório o uso de máscaras no transporte público a partir da próxima segunda-feira.

Atingida por um dos piores surtos de Covid-19 do mundo, a Espanha impôs uma quarentena rigorosa em março, confinando a maioria da população em casa. Esportes e caminhadas recreativas estavam proibidos.