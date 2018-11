Espanha votará a favor do Brexit após chegar a acordo sobre Gibraltar

Madri, 24 nov (EFE).- O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou neste sábado que a Espanha chegou a um acordo sobre Gibraltar, por isso suspenderá o veto na reunião de governantes em Bruxelas e votará a favor do Brexit no domingo.

A União Europeia (UE) e o Reino Unido “aceitaram as exigências espanholas”, garantiu Sánchez em pronunciamento, no qual explicou que, com o acordo, a Espanha alcança “uma tripla blindagem histórica com a qual pode abordar com o Reino Unido o futuro de Gibraltar”.

A Espanha tinha expressado descontentamento pela falta de clareza no acordo entre UE e Reino Unido sobre o futuro da colônia britânica, pois pedia para ter a última palavra em qualquer negociação.

O artigo 184 do texto do acordo para a saída britânica da UE tinha gerado críticas da Espanha, segundo a qual não havia garantias jurídicas suficientes para os seus interesses sobre esta questão.

Gibraltar, cedido aos britânicos em 1713, é a última colônia em solo europeu e a Espanha não reconhece esse território como parte do Reino Unido, além de negar que nessa cessão tenham sido incluídas as águas marítimas circundantes e a faixa de terra onde posteriormente foi construído um aeroporto. EFE