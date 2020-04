Espanha vê luz no fim do túnel com queda de mortes por coronavírus

A Espanha registrou neste domingo (5) uma queda vertiginosa no número de mortes diárias pelo novo coronavírus. Foram 674 óbitos ocorridos nas 24 horas anteriores ao anúncio. Há mais de uma semana que o número supera 800 fatalidades por dia no país.

O resultado registrado entre os dias 4 e 5 de abril é também o melhor desde o dia 26 de março, quando o país entrou oficialmente na lista dos territórios mais afetados pela covid-19.

Mesmo assim, o governo espanhol adotou uma postura cautelosa sobre os próximos passos para combater a doença e prorrogou o confinamento no país até 25 de abril. “Começamos a ver uma luz no fim do túnel”, disse o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez.

A Espanha registra 12.418 mortos e mais de 130 mil casos confirmados da doença. É o segundo país mais afetado no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos com 327 mil infectados, mas com menos mortes: 9.302. A Itália é a terceira com quase 129 mil casos e 15.887 vítimas.