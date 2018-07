Espanha supera Itália em chegadas de imigrantes após cruzar Mediterrâneo

Genebra – A Espanha superou neste fim de semana a Itália no número de imigrantes que chegam ao território europeu após atravessarem o Mar Mediterrâneo, alertou nesta terça-feira a Organização Internacional das Migrações (OIM).

Desde 1º de janeiro até 15 de julho, 18.016 imigrantes fizeram a rota ocidental, que parte de Marrocos e Argélia rumo à Espanha, para alcançarem o litoral europeu, enquanto 17.827 atravessaram o mar pela rota central, que parte da Líbia com destino à Itália.

Entre 1º e 15 de julho, chegaram à Espanha 2.940 imigrantes através do Mediterrâneo, enquanto 1.250 desembarcaram em território italiano.

Nos últimos cinco meses, 54 pessoas em média foram resgatadas por dia no mar durante a travessia do Mediterrâneo para chegar à Espanha.

Apenas nos últimos 45 dias, 9.866 migrantes chegaram ao litoral espanhol, o que significa uma média de 220 por dia.

Outros 2.874 tentaram entrar na Espanha através de Ceuta e Melilla em 2018.

No decorrer deste ano, 35% dos migrantes que atravessaram o Mediterrâneo o fizeram através do Estreito de Gibraltar, quase o triplo do registrado no mesmo período do ano passado.

As chegadas à Itália, por outro lado, caíram 80% em comparação com o ano anterior, pois, neste mesmo período do ano passado, 93.237 imigrantes desembarcaram no litoral italiano.

Até 15 de julho de 2018, 14.678 imigrantes tomaram a rota oriental para atravessar o mar entre Turquia e Grécia, quase 5 mil pessoas a mais que no mesmo período do ano anterior (9.723).

No decorrer de 2018, 1.443 pessoas morreram tentando chegar à Europa: 1.104 na rota central; 294 na rota ocidental; e 45 na oriental.

O porta-voz da OIM, Joel Millman, destacou o fato de que a rota entre Marrocos e Espanha é muito menos perigosa que a rota central, pois houve quatro vezes mais mortes no trajeto entre Líbia e Itália.

No decorrer deste ano, foram contabilizados no total 50.872 imigrantes e refugiados que conseguiram atravessar o Mediterrâneo e alcançar o litoral europeu.

No mesmo período de 2017, foram 109.746 pessoas, e em 2016, 241.859.