Espanha se oferece para ajudar Malta com navio de imigrantes resgatados

Madri – A Espanha tem estado em contato com Malta para oferecer ajuda humanitária com um navio carregando mais de 200 imigrantes resgatados que a Itália pediu à ilha para receber, disse uma porta-voz do governo espanhol nesta sexta-feira.

A Itália pediu que Malta recebesse o navio holandês administrado pela organização de caridade alemã Mission Lifeline, um dia depois que o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, disse que o navio deveria levar os imigrantes para a Holanda.

“Nós temos estado em contato com Malta para oferecer apoio se ajuda humanitária for necessária para o barco nas próximashoras”, disse a porta-voz do governo da Espanha, Isabel Celaa, durante coletiva de imprensa.