Espanha resgata 245 imigrantes no Estreito de Gibraltar

Algeciras – O Salvamento Marítimo da Espanha recuperou nesta sexta-feira no Estreito de Gibraltar 245 imigrantes de origem subsaariana e norte-africana, entre eles seis menores de idade, quando tentavam chegar ao litoral espanhol a bordo de 11 pequenas embarcações.

A estes resgates se soma o que aconteceu na província de Alacante (Levante) com oito pessoas a bordo de uma pequena embarcação.

Além disso, a Cruz Vermelha atendeu hoje no porto de Cartagena (sudeste) nove homens, entre eles dois menores, resgatados do mar quando viajavam em uma balsa procedente do norte da África.

Ontem foram resgatados no Estreito de Gibraltar 296 imigrantes e mais uma centena no mar de Alboran (Mediterrâneo) quando se dirigiam ao litoral espanhol em diferentes embarcações.