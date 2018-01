Espanha irá prender Puidgemont caso ele saia da Bélgica

São Paulo – O ex-líder da Catalunha Carles Puidgemont poderá ter expedido um mandato de prisão em seu nome, caso decida deixar a Bélgica, onde está refugiado.

A Procuradoria-Geral espanhola já comunicou que irá reativar a ordem de prisão na União Europeia se o político levar adiante uma viagem marcada para a Dinamarca nesta segunda-feira.

“É intenção da Procuradoria atuar imediatamente solicitando ao magistrado relator do Tribunal Supremo que proceda com a ativação da ‘euro-ordem’ de detenção e entregue, para solicitar à autoridade dinamarquesa, a detenção do investigado”, afirmou a Procuradoria ao jornal espanhol El País.

Na Dinamarca, Puidgemont pretende participar de um debate sobre a situação da Catalunha que será realizado Universidade de Copenhagen.