Espanha e Venezuela anunciam restabelecimento de relações diplomáticas

Espanha e Venezuela anunciaram nesta quarta-feira o restabelecimento das suas relações diplomáticas e o regresso dos seus embaixadores, a fim de restituir os canais de diálogo diplomático entre ambos governos, no marco do respeito mútuo e do direito internacional.

Em comunicado conjunto, o Ministério das Relações Exteriores e de Cooperação da Espanha e o Ministério de Relações Exteriores venezuelano anunciaram o início do “processo de normalização das suas relações diplomáticas em benefício dos seus cidadãos, que estão unidos por estreitos vínculos que devem ser preservados”.

No último mês de janeiro, as relações entre Espanha e Venezuela se enturvaram por causa das sanções estipuladas pela União Europeia contra sete altos funcionários venezuelanos.

Já no dia 25 desse mês o governo venezuelano declarou “persona non grata” o embaixador espanhol em Caracas, Jesús Silva Fernández, pelas “contínuas agressões e recorrentes atos de ingerência” do governo espanhol nos assuntos da Venezuela, e lhe deu um prazo de 72 horas para deixar o país.

No dia seguinte o governo espanhol fez o mesmo com o embaixador da Venezuela em Madri, Mario Isea.