Espanha é favorita ao título da Copa do Mundo, diz estudo

A Espanha, campeã mundial em 2010, é a seleção favorita a conquistar a Copa do Mundo da Rússia, à frente do Brasil e da França, segundo estudo realizado pelo observatório do futebol CIES publicado nesta segunda-feira.

A atual campeã do mundo, a Alemanha, é a 4ª no ranking de favoritos ao título, seguida de Inglaterra, Bélgica e Argentina.

Campeã europeia, a seleção de Portugal aparece na 9ª posição, enquanto a Rússia, anfitriã da Copa, é apenas a 14ª equipe na lista, atrás do Uruguai e à frente da Polônia.

Para estabelecer este ranking, o Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES), uma entidade sediada na Suíça e criada pela Fifa, usou um índice “de poder”.

Este índice combina a porcentagem média de partidas de campeonatos disputados desde 1 de julho de 2017 pelos 23 jogadores mais convocados por cada seleção ao nível esportivo médio dos clubes desses atletas.