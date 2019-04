Espanha: após vitória da esquerda, hora de negociar

Os vencedores das eleições na Espanha deste domingo 28, o partido socialista PSOE, mal terão tempo de comemorar. Apesar de o partido ter sido o mais votado e conseguir 35% das cadeiras no Parlamento, a semana será de negociação para formar uma coalizão capaz de governar o país.

O resultado deu a reeleição para o atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, líder do PSOE. O partido conseguiu 123 cadeiras, mas precisa de 176 para formar maioria (o Parlamento espanhol tem 350 assentos). O segundo partido mais votado foi o PP, de centro-direita e rival histórico do PSOE, ficou com 66 cadeiras. Em seguida vieram os novatos Ciudadanos (57 cadeiras), de centro (e com guinada recente à direita), Podemos (42 cadeiras), de esquerda, e o estreante Vox (24 cadeiras), de extrema-direita e que chega ao parlamento pela primeira vez desde sua fundação, em 2013.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez assumiu o poder em 2018, no lugar do então premiê Mariano Rajoy, do PP, afastado pelo parlamento por envolvimento de seu partido em escândalos de corrupção. Como Rajoy comprovou, formar uma coalizão não vem sendo fácil para os premiês espanhóis, retrato da fragmentação recente no sistema partidário do país. O PP e o PSOE se revezavam no poder desde o fim da ditadura franquista na década de 1970, mas viram a hegemonia desse sistema bipartidário ruir com a crise.

O nascimento do Vox, em particular, vem na linha de outros movimentos de extrema-direita na Europa e no mundo, como a Frente Nacional de Marine Le Pen na França ou a AfD na Alemanha, pautados em nacionalismo e um sentimento anti-Europa e anti-imigração. Mas apesar da chegada do Vox ao parlamento, o resultado na Espanha foi considerado uma vitória na disputa contra a extrema-direita, com o PSOE ganhando 38 cadeiras a mais e o Vox tendo participação menor que partidos análogos no resto da Europa. “Mandamos um recado à Europa e ao resto do mundo. É possível derrotar o autoritarismo e a ‘involução’”, afirmou Sánchez em seu discurso de vitória.

Agora, Sánchez deve formar uma coalizão de esquerda com o Podemos, mas, ainda assim, faltam cerca de 11 cadeiras para obter maioria. Sánchez convocou as eleições depois que sua proposta de orçamento foi rejeitada justamente pelos partidos catalão e basco que, em represália a uma negativa aos seus desejos de autodeterminação, não apoiaram sua proposta. Ao adiantar as eleições, Sánchez apostou que conseguiria formar um governo com base maior, para conseguir aprovar seus projetos no Congresso, o que de fato conseguiu. Agora, a torcida no resto da Europa é para que a Espanha, que já teve três eleições desde 2015, consiga um governo minimamente estável.