Espanha declara embaixador da Venezuela “persona non grata”

O governo da Espanha declarou nesta sexta-feira ‘persona non grata’ o embaixador venezuelano em Madri, Mario Isea, um dia depois de Caracas ter feito o mesmo com o embaixador espanhol.

“O governo responde de forma proporcional e, por isto, decidiu em estrita aplicação do princípio de reciprocidade, declarar persona non grata o embaixador da Venezuela na Espanha”, afirmou o porta-voz do governo, Íñigo Méndez de Vigo.

Os dois países atravessam uma grave crise diplomática, depois que a UE adotou esta semana sanções contra sete altos funcionários venezuelanos.