Escritor diz que revelações de seu livro derrubarão Trump

Londres – O autor de um livro que é altamente crítico sobre o primeiro ano de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos disse que suas revelações podem encerrar o tempo do republicano na Casa Branca.

Michael Wolff disse à rádio BBC que sua conclusão em “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (“Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump”, numa tradução livre) de que o presidente não é adequado para fazer o trabalho está se tornando uma visão generalizada.

“Eu acho que um dos efeitos interessantes do livro até agora é um efeito ‘o rei está nu’ muito claro”, disse Wolff em uma entrevista veiculada no sábado.

“A história que contei parece mostrar esta Presidência de tal forma que diz que ele não pode fazer seu trabalho”, disse Wolff. “De repente, em todas as partes, as pessoas estão percebendo ‘oh meu Deus, é verdade, ele está nu’. Esse é o pano de fundo da percepção e do entendimento que finalmente encerrará… esta Presidência.”

Trump desdenhou do livro afirmando que ele está cheio de mentiras. O texto retrata uma Casa Branca caótica, um presidente que estava mal preparado para conquistar o cargo em 2016 e auxiliares de Trump que desprezavam suas habilidades.