Erva mate com maconha é lançada no Uruguai

Uma empresa uruguaia começará a comercializar a partir da semana que vem erva mate com cannabis, no país que regularizou o mercado da maconha em 2013, informou a companhia.

Beber mate, uma infusão à base de erva, é uma das tradições mais arraigadas no Uruguai e faz parte da identidade de seus cidadãos, que agora terão “erva mate com agregado de cannabis de uso não psicoativo (cânhamo)”, diz o comunicado.

Popularmente conhecida como “a lei da maconha“, a norma que regularizou o mercado do cannabis no Uruguai habilita três formas de acessar a droga para uso recreativo: o cultivo doméstico ou autocultivo com até seis plantas por residência, o cultivo cooperativo em clubes com até 99 plantas por clube, e a compra em farmácias.

A erva com cannabis estará disponível para venda no Uruguai a partir do dia 4 de julho.