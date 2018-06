Erdogan tem 48,3% da intenção de voto no 1º turno, diz pesquisa

Ancara – O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, aparece um pouco abaixo da maioria necessária para vencer a eleição presidencial do país no dia 24 de junho no primeiro turno, mas deve obter a maioria no segundo turno marcado para duas semanas depois, mostrou pesquisa do instituto Sonar nesta terça-feira.

Os turcos votarão em eleições presidenciais e parlamentares neste mês depois de Erdogan convocar uma eleição antecipada em abril. Após a votação, a Turquia adotará um modelo de Presidência com mais poderes, aprovado em referendo por margem estreita no ano passado.

A pesquisa com 3 mil pessoas em 26 das 81 províncias turcas mostrou Erdogan com 48,3 por cento da intenção de voto no primeiro turno, com o principal candidato de oposição, Muharrem Ince, com 31,4 por cento. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de maio e 3 de junho.

Mais de 53 por cento dos entrevistados disseram que votariam em Erdogan em um eventual segundo turno contra Ince.

Na eleição parlamentar, o Partido AK, de Erdogan, aparece com 42,2 por cento das intenções de voto. Seu aliado, o nacionalista MHP, aparece com 7,1 por cento das preferências.

A pesquisa mostra a aliança rival encabeçada pela principal sigla de oposição, a CHP, com 39,5 por cento. Os parceiros de aliança do secularista CHP são o recentemente fundado partido Iyi (Bom) e o islâmico Saadet (Felicidade).

O partido pró-curdo HDP, cujo ex-líder Selahattin Demirtas está preso com risco de condenação de até 142 anos de prisão, aparece com exatamente 10 por cento, patamar mínimo necessário para entrar no Parlamento.