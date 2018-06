Erdogan lidera votação e pode evitar segundo turno na Turquia

Ancara – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, está à frente na apuração após a eleição deste domingo e caminha para conseguir a reeleição, de acordo com a imprensa estatal do país. Segundo uma parcial não oficial, Erdogan tinha 56,5% dos votos contabilizados. Caso confirme a margem superior a 50% dos votos, evita um segundo turno.

A agência estatal Anadolu afirmou que Muharrem Ince estava em segundo, com quase 29% dos votos, e o candidato preso Selahattin Demirtas obtinha cerca de 6%.

Na disputa pelo Parlamento, a “Aliança do Povo”, que reunia o Partido Desenvolvimento e Justiça (AKP), de Erdogan, e uma sigla nacionalista, aparecia com 59% dos votos, com 36% do total de urnas contabilizadas.

O Partido Democrático dos Povos, favorável aos curdos, tinha 9%. Para obter representação no Parlamento, ele precisa superar a cláusula de barreira, de 10%. Fonte: Associated Press.