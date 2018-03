Erdogan felicita Putin por vitória nas eleições presidenciais

Istambul – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, felicitou nesta segunda-feira seu colega russo, Vladimir Putin, pela vitória eleitoral de domingo.

Erdogan telefonou para Putin para felicitá-lo pela reeleição para um quarto mandato, informa a agência turca “Anadolu” citando fontes do entorno presidencial.

Os dois chefes de Estado, que se reuniram seis vezes em 2017 e, de novo, em janeiro, planejaram se encontrar novamente em 4 de abril em Istambul, durante uma cúpula tripartida na qual também participará o Irã para negociar uma saída ao conflito sírio.

Durante a conversa de hoje, Putin e Erdogan expressaram a boa disposição para reforçar a colaboração no assunto da Síria, afirma Anadolu.

Embora a Rússia apoie o regime de Bashar Al-Assad e a Turquia aos grupos rebeldes contra ele, Putin e Erdogan mostraram grande sintonia pessoal no último ano, e as tropas turcas e russas se coordenam no terreno na Síria.