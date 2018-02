Erdogan diz que helicóptero turco foi derrubado na Síria

Istambul – Um helicóptero das forças armadas turcas foi derrubado durante a operação em Afrin, o enclave curdo no extremo noroeste da Síria, informou neste sábado o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

“Agora pouco um helicóptero nosso foi derrubado. Eles pagarão muito caro”, disse o presidente turco ao avaliar a operação militar turca em Afrin contra as milícias curdo-sírias Unidades de Proteção Popular (YPG).

Erdogan não apresentou mais detalhes sobre o fato, que seria a perda mais grave das forças armadas turcas desde que iniciaram no último dia 20 de janeiro passado a operação Ramo de Oliveira para expulsar as YPG de Afrin.

Erdogan acrescentou que, desde o início da operação, as tropas turcas “neutralizaram” (o que pode significar matar, ferir ou capturar) 1.141 terroristas (militantes curdo-sírios)”, um número divulgado horas antes por um comunicado da cúpula militar.

O chefe de Estado fez estas declarações em discurso perante o grupo provincial do seu partido, o islamita Justiça e Desenvolvimento (AKP) em Ancara, transmitido ao vivo pela emissora “NTV”.

No sábado passado morreram oito soldados turcos no que foi até agora a jornada mais desastrosa para a ofensiva, seis deles ao terem seu tanque destruído.

Até agora, 20 militares turcos morreram na operação, junto a um número provavelmente superior, mas não declarado, de combatentes sírios aliados com Ancara, trazidos de outras áreas da Síria.

As tropas turcas tentam avançar para Afrin de vários pontos da fronteira turca no norte e no oeste, em uma operação respaldada com incursões diárias de caças para bombardear as posições das YPG.