Erdogan anuncia antecipação de eleições turcas para 24 de junho

Istambul – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quarta-feira que planeja antecipar as eleições parlamentares e presidenciais em um ano e meio, de novembro de 2019 para 24 de junho de 2018.

“Decidimos antecipar as eleições para 24 de junho de 2018”, disse Erdogan em uma coletiva de imprensa.

Mesmo com a advertência da oposição, que há tempos dizia que Erdogan planejava antecipar as eleições, o Governo sempre negou o plano e prometeu realizar as eleições na data prevista, em 3 de novembro de 2019.

“A Comissão eleitoral deverá começar a prepará-las imediatamente”, indicou hoje o chefe do Estado.