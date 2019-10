Erdogan ameaça enviar refugiados à UE caso ação na Síria seja criticada

Ancara — O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou nesta quinta-feira “abrir as portas” e enviar milhões de refugiados para países da União Europeia (UE) caso o bloco critique a ofensiva turca contra as milícias curdo-sírias e classifique o ataque como “invasão”.

“União Europeia, refaça o julgamento. Se definir a nossa operação como uma invasão, o nosso trabalho é fácil. Abrimos as portas e enviamos 3,6 milhões de refugiados a vocês”, alertou o político islâmico durante discurso em Ancara.

Erdogan acusou a UE de mentir e de não ter mantido a promessa de proporcionar ajuda econômica à Turquia. A reclamação se refere ao acordo fechado em 2016 pelo qual o governo turco aceitava controlar o fluxo de refugiados para a Europa em troca de suporte financeiro para atender os imigrantes no seu território.

O governante também denunciou que a União Europeia está há 40 anos dizendo que a Turquia poderá entrar no bloco.

Erdogan pediu aos integrantes da Otan, da qual a Turquia faz parte, e especialmente aos Estados Unidos, que apoiem o país na operação militar no norte da Síria contra as Unidades de Proteção do Povo (YPG), a milícia curda que foi apoiada pelos americanos na luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), mas que é considerada terrorista por Ancara.

“Não aceitamos que optem por uma organização terrorista antes da Turquia”, criticou Erdogan.