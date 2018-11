Equipes de resgate retomam buscas por vítimas de incêndio na Califórnia

SÃO PAULO (Reuters) – As chuvas que atingiram o norte da Califórnia durante dias devem diminuir neste sábado, dando espaço a céu claro e ajudando as equipes de resgate a retomar as buscas por vítimas do pior incêndio florestal da história do Estado.

O fogo destruiu a cidade de Paradise, localizada 280 quilômetros a nordeste de São Francisco, no dia 8 de novembro, matando pelo menos 84 pessoas e deixando 14 mil desabrigados.

Cerca de 475 pessoas de Paradise e outras comunidades adjacentes permanecem desaparecidas, de acordo com uma lista do xerife do condado de Butte. Imagens feitas por drones mostraram como o incêndio destruiu casa por casa da comunidade montanhosa onde viviam 27 mil pessoas.

Paradise era um destino popular entre aposentados, e dois terços das vítimas identificadas até agora tinham mais de 65 anos.

Durante os últimos dias, a região sofreu precipitações de 5 a 8 centímetros, dificultando os trabalhos de buscas em milhares de casas que foram reduzidas a cinzas e corpos transformados em fragmentos de ossos.

O xerife Kory Honea, do condado de Butte, alertou que os restos mortais das vítimas podem estar em “fragmentos de ossos muito pequenos”, e que alguns podem nunca mais ser encontrados.

Os bombeiros já contiveram 95 por cento do fogo, que atingiu 154 mil acres, uma área cinco vezes maior do que São Francisco, disse Andrew Freeborn, porta-voz do Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Milhares de pessoas foram forçadas a deixar Paradise e passar o feriado de Ação de Graças em armazéns na cidade de Chico, com amigos e parentes de localidades vizinhas.