Equipe de Trump anuncia nomes da comunicação na campanha de 2020

Washington – A equipe para a campanha eleitoral de 2020 do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta terça-feira os nomes que comandarão a comunicação do republicano na tentativa de conseguir a reeleição no pleito presidencial de 2020.

Brad Parscale foi escalado há um ano por Trump para montar a equipe da campanha e arrecadar recursos visando a reeleição.

“Buscamos agora construir uma infraestrutura nacional, com comunicações e táticas de arrecadação de ponta, um uso inovador das redes sociais e um exército nacional de porta-vozes e de doadores de pequenas quantias”, afirmou Parscale em comunicado.

Tim Murtaugh será o diretor de comunicação da campanha, com Kayleigh McEnany de porta-voz nacional. Marc Lotter comandará a diretoria de Comunicações Estratégicas e Cole Blocker foi indicado como diretor de Finanças. Já Megan Powers coordenará o setor de operações administrativas.

Murtaugh trabalhava como diretor de Comunicações do Departamento de Agricultura dos EUA. Antes, atuou como assessor do congressista republicano Lou Barletta, um entusiasta do presidente americano.

McEnany era até agora porta-voz do Comitê Nacional Republicano (RNC). Em 2017, ela apresentou alguns episódios de uma série de notícias que Trump divulga no Facebook, batizada como “Real News”.

Lotter era o porta-voz do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, durante o primeiro governo de Trump e agora coordenará a equipe de assessores que atuará junto à imprensa em todo o país.

O esforço antecipado de arrecadação de recursos para a campanha deu vantagem considerável a Trump em relação aos potenciais rivais democratas, que ainda estão começando a anunciar que serão candidatos à Casa Branca em novembro de 2020.

Até agora, 11 nomes já confirmaram que disputarão as primárias do partido para enfrentar Trump em 2020. Entre os candidatos anunciados estão Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Kamala Harris.

Na semana passada, Trump conheceu um possível adversário nas primárias republicanas. Bill Weld, ex-governador do Massachusetts, anunciou a intenção de desafiar o presidente, mas não está claro se ele terá o apoio suficiente para a eleição.