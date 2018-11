Equipe de sauditas limpou provas do caso Khashoggi, afirma jornal turco

Istambul – Uma equipe de 11 cidadãos sauditas, entre eles um químico e toxicologista, limpou os rastros e eventuais provas do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi antes que as autoridades turcas pudessem investigar o caso, apontou nesta segunda-feira o jornal governista turco “Sabah”.

Os 11 sauditas chegaram ao aeroporto de Istambul no dia 11 de outubro e se hospedaram em um hotel perto do consulado saudita onde o repórter desapareceu no dia 2 do mesmo mês.

O jornal revela a identidade de dois desses cidadãos sauditas, o químico Abdullah Al Janabi e o especialista em toxicologia Khaled Yahya Al Zahrani.

Segundo conclui o jornal “Sabah”, os suspeitos visitaram diariamente as dependências do consulado e a residência do cônsul entre 11 e 17 de outubro para desaparecer com as provas do caso.

As autoridades turcas conseguiram acessar ambos recintos diplomáticos em 17 de outubro, pois não obtiveram a permissão de Riad para revistar os edifícios requeridos de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.

A Promotoria turca declarou recentemente que Khashoggi, de 59 anos, foi estrangulado e posteriormente esquartejado no consulado de seu país em Istambul, quando compareceu a esse escritório para obter documentos para poder se casar com sua noiva turca.

O jornalista era esperado no consulado por um comando de 15 agentes sauditas que tinham viajado para Istambul poucas horas antes e retornaram a Riad na mesma noite.

O político turco Yasin Aktay afirmou na sexta-feira ao jornal “Hürriyet” que os assassinos esquartejaram o corpo para poder “dissolvê-lo” em uma substância química e se desfazer do mesmo mais facilmente, um ponto que ainda não foi confirmado oficialmente pela Promotoria.

O presidente turco, Recep Tayip Erdogan, afirmou que seu Governo tem a certeza de que a ordem de matar o repórter dissidente “veio dos mais altos níveis” do poder de Riad.

Em uma coluna publicada na sexta-feira no jornal americano “The Washington Post”, Erdogan insistiu que o reino ainda deve responder muitas perguntas sobre o que aconteceu com Khashoggi.

“Sabemos que a ordem de matar Khashoggi veio dos níveis mais altos do governo saudita”, escreveu o presidente turco.