Equador nomeia economista ligado ao mercado como ministro de Finanças

Nova York – O presidente do Equador, Lenin Moreno, nomeou Richard Martinez, um economista conservador com laços estreitos com a comunidade empresarial do país, como o ministro de Finanças, substituindo Maria Elsa Viteri.

Na avaliação da consultoria de risco político Eurasia Group, a medida é uma tentativa de Moreno de “aumentar a confiança dos investidores”, já que o Equador procura cerca de US$ 4,5 bilhões em financiamento externo neste ano.

“O fato de ele ter escolhido Martinez mostra, claramente, que Moreno está preocupado com a recente mudança no sentimento do mercado e reconheceu a necessidade de enviar um sinal forte”, disse a Eurasia.

A nomeação de Martinez poderia deixar Moreno mais dependente dos partidos de centro-direita, já que ele perde o apoio das siglas mais alinhadas à esquerda e alinhadas ao ex-presidente Rafael Correa, na visão da Eurasia. Fonte: Dow Jones Newswires.