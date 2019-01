Equador começa a exigir antecedente criminal de venezuelanos

Quito – O Equador anunciou nesta segunda-feira, 21, o começo da exigência de certificado de antecedentes criminais aos venezuelanos que queiram ingressar ao país. No domingo 20, o presidente Lenín Moreno havia anunciado medidas para endurecer a política migratória de Quito, que recebeu mais de 1,2 milhão de venezuelanos entre 2014 e 2018 e outorgou 97 mil pedidos de vistos.

“A partir de hoje, e tendo em vista que o governo venezuelano se separou da comunidade andina, será exigido para todos os imigrantes da Venezuela a apresentação do histórico judicial apostilado”, disse o vice-presidente Otto Sonnenholzner em anúncio veiculado em cadeia nacional de rádio e televisão.

A medida vem após o assassinato de uma mulher grávida por um venezuelano, já preso pela polícia, em Ibarra no sábado 19. Na cidade, no dia seguinte, ocorreram protestos contra a presença de estrangeiros. A população desalojou venezuelanos, de hotéis, fazendas e parques onde dormiam, queimaram pertences e perseguiram os imigrantes pedindo que saíssem da cidade.

Sobre o episódio, o presidente Lenín Moreno afirmou que o governo responderá “com firmeza” e o fato de o agressor ser estrangeiro poderia provocar uma generalização que “só trará mais violência”, advertiu, antes de lembrar que o Equador é um país de imigrantes.

Diante da diáspora de venezuelanos, que fogem da crise política e econômica de Caracas, o governo equatoriano costumava pedir apenas o registro de identidade para permitir o ingresso de imigrantes dessa nacionalidade.

O vice-presidente adicionou que os controles migratórios “se fortalecerão” mediante um registro para conhecer com “maior precisão” a situação dos venezuelanos que estejam no Equador, mas criticou a recusa de Caracas em fornecer dados sobre os seus cidadãos. “Esgotamos todos os esforços, mas a Venezuela se nega a entregar as bases de dados que nos permitam verificar a informação de quem chega ao país”, se manifestou. O governo estima que em seu território permanecem 300 mil venezuelanos refugiados.

Moreno anunciou pelo Twitter outras medidas de endurecimento. “Determinei a composição imediata de brigadas para controlar a situação legal dos imigrantes venezuelanos nas ruas, nos locais de trabalho e na fronteira”, publicou, ainda sem divulgar detalhes.