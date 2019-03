Entenda as votações que vão decidir o futuro do Reino Unido

São Paulo – A semana no Reino Unido será atribulada. A partir de amanhã, 12 de março, uma série de votações acerca do Brexit devem acontecer no Parlamento britânico e que irão definir os rumos dos britânicos daqui em diante.

Nesta terça-feira, o tema será o acordo trazido pela primeira-ministra, Theresa May, de Bruxelas e que foi acertado com a União Europeia. Na ocasião de esse documento ser rejeitado pelos parlamentares, a primeira-ministra tem ao menos outras duas opções para apresentar na tentativa de definir, afinal, como a saída do bloco acontecerá.

Na ocasião da rejeição do acordo, algo que May viu acontecer em janeiro deste ano, será proposto ao Parlamento na quarta-feira, 13, que o processo do Brexit aconteça sem qualquer tipo de acordo de transição, o “no deal”. Ou seja, o desligamento previsto para acontecer no dia 29 de março se dará automaticamente.

Agora, se os parlamentares rejeitarem a possibilidade do “no deal”, no dia 14 de março eles voltarão a apreciar uma moção sobre o tema, mas que pergunta sobre a possibilidade de uma extensão ao prazo do Artigo 50, dispositivo que regula a saída de um país-membro do bloco. Neste caso, a extensão dependerá, ainda, da aprovação da União Europeia.

EXAME produziu um infográfico que explica os caminhos que essas votações irão abrir para o Reino Unido, de acordo com a sua aprovação ou rejeição pelo Parlamento. Veja abaixo: