Enfrentamento entre Exército e PKK deixa 4 mortos na Turquia

Istambul – Ao todo, quatro soldados morreram nesta quinta-feira em um enfrentamento com a guerrilha curda do Partido de Trabalhadores de Curdistão (PKK), na província de Adiyaman, no sudeste da Turquia.

As forças de segurança turcas começaram na terça-feira uma operação na região para cercar o grupo de guerrilheiros que tinha disparado contra uma pedreira de mármore na região de Kömür, ao nordeste da capital provincial, de acordo com o jornal “Hürriyet”.

Hoje, um veículo militar foi destruído por explosivos colocados na estrada e ativado na passagem da patrulha. A ação matou um soldado, conforme a emissora “NTV”. Enquanto o militar foi evacuado, os guerrilheiros abriram fogo e mataram a outros três soldados.

Desde a ruptura da trégua entre governo e o PKK em 2015, os enfrentamentos com a guerrilha no sudeste da Turquia são contínuos, mas nos últimos meses o número de baixas entre as forças de segurança diminuiu com relação aos anos anteriores.