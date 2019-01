EUA e Coreia do Norte voltam a discutir desnuclearização

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, deve receber entre hoje e amanhã, em Washington, o chefe da inteligência da Coreia do Norte, Kim Yong-chol. Embora o encontro ainda não tenha sido oficialmente comunicado pelo governo de ambos os países, fontes diplomáticas consultadas pelo jornal sul-coreano Chosun Ilbo e pela agência de notícias Yonhap afirmaram que Yong-Chol já estaria nos EUA para a reunião.

Ainda segundo os veículos asiáticos, o encontro tem como objetivo debater o processo de desnuclearização da Coreia do Norte, que vem avançando desde junho passado, quando um encontro histórico entre Kim Jong-un e Donald Trump sedimentou os avanços diplomáticos entre os dois países.

Além da recorrente pauta da desnuclearização da Coreia do Norte, a expectativa é que a reunião também sirva como ensaio para uma segunda grande cúpula de negociação entre as duas nações. Veículos norte-americanos e sul-coreanos especulam que o próximo encontro entre Trump e Kim deve acontecer no Vietnã ou Tailândia.

De olho na proximidade de uma segunda cúpula, os presidentes da Coreia do Sul e da China, maiores aliados dos EUA e da Coreia do Norte, respectivamente, já se manifestaram solicitando concessões de ambas as partes e sugerindo que a campanha de pressão norte-americana para a desnuclearização da Coreia do Norte deve ser amenizada.

O presidente da China, Xi Jinping, recebeu Kim Yong-Chol em Pequim na última semana. Ele disse esperar que os Estados Unidos e a Coreia do Norte possam “se encontrar no meio do caminho”, de acordo com a mídia estatal chinesa.

Já o presidente sul-coreano, Moon Jae-In, disse esperar diplomacia de ambos os lados para que haja avanços na pauta da desnuclearização. “Acho que a Coreia do Norte sabe que eles claramente precisam desnuclearizar para a amenização de sanções internacionais, e os Estados Unidos também entendem que precisa haver uma ação correspondente para acelerar a desnuclearização da Coreia do Norte”, declarou em entrevista a repórteres na residência presidencial do sul-coreana.

A reunião desa semana acontecerá em um cenário atípico para o governo dos Estados Unidos. Em meio ao maior shutdown da história do país, Donald Trump precisa de boas notícias na política internacional, como é o caso da desnuclearização, para sombrear a maior paralisação que um governo norte-americano já experimentou.