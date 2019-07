Enchentes no Nepal deixam 55 mortos e milhares de desabrigados.

Kathmandu – O número de mortos no Nepal devido a enchentes e deslizamentos nos últimos três dias subiu para 55 no domingo, com dezenas de desaparecidos e feridos, segundo o governo.

Dez mil pessoas foram desalojadas de suas casas, já que as chuvas incessantes das monções atingiram muitas áreas do Nepal, principalmente nas montanhas, desde quinta-feira, submergindo grandes extensões de terra, inundando casas e destruindo pontes e estradas em todo o país.

Um comunicado do Ministério do Interior informou que 55 pessoas morreram e 33 estão feridas. Há 30 desaparecidos.

O Estado de Assam, no nordeste da Índia, também foi duramente atingido pelas inundações provocadas pelas monções, com pelo menos 1,5 milhão de pessoas desabrigadas e 10 mortos. No distrito de Chittagong, em Bangladesh, houve 10 mortes e cerca de 500 mil desabrigados, já que 200 aldeias foram inundadas.