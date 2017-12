Encarregado da ONU faz rara visita à Coreia do Norte esta semana

O secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Políticos, o americano Jeffrey Feltman, realizará entre terça e sexta-feira uma visita oficial à Coreia do Norte, anunciou nesta segunda-feira (4) o porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric.

Trata-se da primeira visita de Feltman a esse país desde que assumiu sua função em 2012, detalhou a ONU.

Suas conversas com funcionários de alto escalão norte-coreanos abordarão “temas de interesse e preocupação comuns”, acrescentou o porta-voz, que não esclareceu se o funcionário da ONU se reunirá com o líder do regime norte-coreano, Kim Jong-Un. Ele vai se encontrar com diplomatas estrangeiros e a missão humanitária da ONU na Coreia do Norte, assinalou.

Jeffrey Feltman se deslocará a vários lugares onde a ONU tem projetos, detalhou o porta-voz, indicando que sua estadia se desenvolverá principalmente na região de Pyongyang.

A visita ocorre após um convite dos norte-coreanos ao secretário-geral da ONU, António Guterres, durante a Assembleia Geral da organização em setembro, acrescentou Stéphane Dujarric.

Questionado sobre se a visita de Jeffrey Feltman tinha o objetivo de preparar uma futura viagem de Guterres a Pyongyang, o porta-voz foi evasivo. O secretário-geral da ONU sempre mostrou sua disposição de viajar em uma missão de boa vontade se fosse necessário, declarou.

Durante sua viagem à Ásia, Jeffrey Feltman também irá para China, disse Dujarric, sem dar datas precisas da viagem ao país que continua sendo o principal apoio do regime norte-coreano.

A Coreia do Norte enfrenta pressões do Conselho de Segurança da ONU para deter seu programa nuclear e de mísseis.