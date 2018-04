Emissoras dos EUA desistem de produzir séries sobre queda de Bill Clinton

Los Angeles – Redes de televisão norte-americanas desistiram de produzir duas séries em planejamento sobre o caso do ex-presidente Bill Clinton com Monica Lewinsky e seu processo de impeachment em 1998.

Na quarta-feira, o canal History Channel disse ter decidido não seguir adiante com uma série de seis episódios que havia anunciado em setembro.

“The Breach: Inside the Impeachment of Bill Clinton” foi descrita como “uma representação íntima e fascinante de como um dos maiores escândalos políticos da nação se desenrolou”.

“Uma decisão foi tomada alguns meses atrás para não seguir adiante com a série por razões criativas. A produção não tinha começado”, informou o History Channel em comunicado, sem fornecer mais detalhes.

Já o produtor Ryan Murphy disse à revista The Hollywood Reporter que não está mais adaptando o livro de sucesso “A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal that Nearly Brought Down a President” para o canal FX, como planejado.

Murphy, produtor da série do FX “American Crime Story”, que recentemente dramatizou o julgamento de O.J. Simpson por homicídio duplo e o assassinato do estilista Gianni Versace, havia decidido roteirizar o livro há mais de um ano.

Ele contou à revista, em entrevista publicada no dia 4 de abril, que teve dúvidas sobre produzir a série e que comunicou Monica Lewinsky.

“Eu disse a ela ‘ninguém além de você deve contar sua história, e é um pouco nojento se fizerem”, disse Murphy, segundo a publicação.

“Se você quiser produzi-la comigo, eu adoraria; mas você deveria ser a produtora e ficar com todo o maldito dinheiro”.