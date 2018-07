Emboscada do Estado Islâmico mata 8 soldados na Síria

Beirute – Pelo menos oito combatentes das forças leais ao presidente da Síria, Bashar al Assad, morreram nesta quinta-feira em uma emboscada realizada por jihadistas do Estado Islâmico (EI) no nordeste do país, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A emboscada aconteceu a sudeste da cidade de Albukamal, na província de Deir ez Zor, na fronteira com o Iraque, segundo a ONG.

O Observatório indicou que o número de mortos podia aumentar nas próximas horas, devido ao estado grave de alguns dos feridos.

No final de junho passado, começaram confrontos entre as facções leais ao Governo sírio e o EI na região, em uma tentativa das forças de Damasco de acabar com a presença da organização jihadista na margem oriental do rio Eufrates.